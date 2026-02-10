Жамбыл облысында терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтіп жатыр

11 ақпан күні Жуалы ауданы, Көлбастау ауылының аумағында терроризмге қарсы Жуалы аудандық жедел штабымен «Мыңбұлақ-Антитеррор-2026» оқу-жаттығуы өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аталған іс-шараның мақсаты - құқық қорғау және арнайы органдардың күштері мен құралдарының террористік сипаттағы түрлі қауіп-қатерлерге қарсы тұру деңгейін тексеру.
Осыған байланысты аудан тұрғындары мен қонақтары жүргізіліп жатқан оқу іс-шараларына, автокөлік пен халық қозғалысының ықтимал уақытша шектеулеріне түсіністікпен қарап, қауіпсіздік шараларын сақтауға және мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауға шақырылады.