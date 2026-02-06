Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Жамбыл облысында қатты жел үйлердің шатырын ұшырып әкетті

Бүгiн, 11:14
157
видеодан алынған кадр
VIDEO
Фото: видеодан алынған кадр

Жамбыл облысының Сарысу ауданына қарасты Жаңатас қаласында қатты жел үйлердің шатырын ұшырып әкетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Желіде тараған видеодан қатты соққан жел салдарынан үйлердің шатыры ұшып, қирап жатқанын көруге болады.

Сарысу ауданының әкімдігі көшеде абайлап жүруді ескертті.

Әкімдік бірінші ауысым оқушыларының онлайн оқып жатқанын хабарлады.

Еске салсақ, Астанада да бүін, яғни 6 ақпанда ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші және екінші ауысымның оқушылары қашықтан оқып жатыр.

