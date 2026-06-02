Жамбыл облысында әскери дронның құлауы: Министрлік шұғыл мәлімдеме жасады
Тексеру және оқиғаның себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 12:37
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 12:37Бүгiн 2026, 12:37
160Фото: gov.kz
2026 жылғы 2 маусымда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштерінің ұшқышсыз ұшу аппараты жоспарлы оқу-жаттығу кезінде Жамбыл облысы Талас ауданының аумағына штаттан тыс қонған.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жергілікті тұрғындар мен инфрақұрылым нысандарына еш қауіп болған жоқ. Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиғаға техникалық ақаулар себеп болуы мүмкін. Барлық мән-жайды анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберілді. Аумақты тексеру және оқиғаның себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде, - деп хабарлады Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Ақтөбе облысында дрон сынықтары табылған болатын.
Ең оқылған:
- Екібастұзда артқа қарай жүрген «Газель» баласын көтеріп тұрған әйелді қағып кетті
- Бүгіннен бастап кей жүргізушіге 86 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін
- Найзағай, жаңбыр мен бұршақ: Сейсенбіде бірқатар өңірде ескерту жасалды
- Періштесі қақты: Павлодар облысында 5-қабат терезесінен құлаған бала ауруханаға түсті
- БЖЗҚ-да 45 млрд теңге жатыр: Мыңдаған қазақстандық өз ақшасын әлі алмаған