Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Жалаңаш суреттерін сатқан блогер: Министрлік тексеріс жүргізе ме?

Бүгiн, 12:20
308
Бөлісу:
Камилла Тенликованың әлеуметтік желідегі парақшасынан
Фото: Камилла Тенликованың әлеуметтік желідегі парақшасынан

Мәдениет және ақпарат министрлігі желіні шулатқан блогерге қатысты тексеріс жүргізетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Желіде тараған ақпаратқа сәйкес, блогер Камилла Тенликова бұған дейін подкасттардың бірінде интимдік фото мен видеолар жарияланатын Telegram-арна жүргізетінін айтқан. Оның сөзінше, бұл арнаға тек ақылы жазылым арқылы ғана қол жеткізуге болады, ал қазір онда шамамен мыңға жуық адам тіркелген. 

Сенат кулуарында Қазақстанның Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов журналистерге бұл жағдай тексерілетінін, қажет болған жағдайда құқық қорғау органдарымен бірлесіп жауапкершілікке тарту шаралары қолданылатынын мәлімдеді. 

Біз бұл деректі тексереміз. Егер ақпарат расталса, құқық қорғау органдарымен бірге тек контентті жасап, оның «алдыңғы бетінде» тұрған адамды ғана емес, оны таратумен айналысқандарды да жауапкершілікке тартамыз. Бұл контент таралған алаңға да қатысты, яғни бұл жағдайда подкасттың өзіне де, – деді Евгений Кочетов.

Айтуынша, жақын уақытта заңға қарсы контентке қатысты заңнамалық түзетулер күшіне енеді. Бұл өзгерістер мұндай құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын жауапкершілік шараларын нақтылай түседі. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Министрлік киноөнімді заңсыз тарататындармен қалай күресетіндерін айтты
Келесі жаңалық
Asar Baspana пирамидасы: Қазақстандықтар алаяқтарға 25 млрд теңге беріп қойған
Өзгелердің жаңалығы