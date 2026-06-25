Жәбірленушіге ақша аударған астаналық сотталған
Ақша жәбірленушінің өзіне аударылғанымен, ер адам қылмыстық жауапқа тартылған. Кассациялық сот бұл іске нүкте қойды.
Елорда тұрғыны өкілдік шығындарды өндіру туралы сот актілерін орындау мақсатында жәбірленушіге ақша қаражатын аударған. Ол үшін оның банк реквизиттерін пайдаланған. Бұл әрекеттер сот шешімін орындауға және жәбірленушінің пайдасына ақша аударуға бағытталған. Алайда кейін бұл деректемелерді алғаны қылмыстық құқық бұзушылық ретінде танылды.
Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттар оны дербес деректерді заңсыз жинағаны үшін кінәлі деп танып, айыппұл тағайындаған.
Кассациялық сатыда прокурор оның әрекеттерінде осы қылмыстық құқық бұзушылық құрамының міндетті белгісі – жәбірленушінің құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіру жоқ екенін көрсетті.
Кассациялық сот прокурордың қорытындысымен келісіп, банк деректемелері дербес деректерге жататынын, алайда өздігінен жеке немесе отбасылық құпияны құрайтын жеке өмірге қатысты мәліметтер болып саналмайтынын анықтады.
Сонымен қатар іс бойынша жәбірленушіге елеулі зиян келтірілгені дәлелденбеген. Керісінше, банк деректемелері сот актілерін орындау үшін оның пайдасына ақша аударуға пайдаланылған.
Нәтижесінде сот актілерінің күші кассациялық сотпен жойылып, әрекетте қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты іс тоқтатылды.
Тағы оқи отырыңыз: Конституциялық Сот маңызды шешім шығарды: Енді сот мерзімінен артық қамауда ұстауға болмайды
Ең оқылған:
- "Көп адам жылады, дұға оқыды": Алматыдан Шымкентке шыққан ұшақ Таразға шұғыл қонуға мәжбүр болды
- «Әкем бала күнімде зорлады»: Желіде шу шығарған блогер қыздың үстінен іс қозғалды
- "Қонаққа келген" ағайындылар: Алматыда пәтер тонағандар ұсталды
- Алматы облысында полицей өртенген күйінде өлі табылды: Күдікке әйелі мен баласы ілінді
- "Көлікті погон таққан адам басқарған": Алматы облысында үш адамның өмірін қиған жол апаты туралы туысы мәлімдеме жасады