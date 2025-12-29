Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Зейнеткерлердің атына несие рәсімдеген банк менеджері ұсталды

Бүгiн, 15:15
242
Бөлісу:
Мәди Искаков - архив
Фото: Мәди Искаков - архив

Ақтөбеде зейнеткерлердің атына заңсыз несие рәсімдеген банк менеджері ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бірнеше зейнеткерден өз аттарына белгісіз тұлғалар тарапынан несие рәсімделгені туралы полицияға арыз түскен.

Тергеу барысында банктердің бірінің менеджері несие бойынша төлем операцияларын жүргізу сылтауымен клиенттердің хабарынсыз қарыз рәсімдеп, олардың шоттарынан ақшалай қаражатты шешіп алғаны анықталды. Қазіргі уақытта алты жәбірленуші белгілі. Күдікті өз кінәсін мойындады, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Мемлекет басшысы Мария Хаджиеваны қызметінен босатты
Келесі жаңалық
"Аспаннан түскен ақша": Кездейсоқ байып шыға келген ер адам жауапқа тартылды
Өзгелердің жаңалығы