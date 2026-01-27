Зейнеткерлерді тонап, автокөлікті заңсыз шығарып келген топ Алматыда қолға түсті

Алматы қаласының құқық қорғау органдары қалалық прокуратурамен бірлесіп интернет алаяқтық пен заңсыз автокредит рәсімдеу ісімен айналысқан қылмыстық топтарды тоқтатты. Көрсетілген шығындардың жалпы көлемі зардап шеккен азаматтар мен қаржы ұйымдары үшін 300 миллион теңгеден асты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бірінші жағдайда алаяқтар өздерін мемлекеттік органдар мен банк қызметкерлері ретінде таныстырып, қарттардан ақша тартып алған. Қарттар сатудан түскен қаржысы мен банк депозиттерінен алынған ақшаларын да алдаумен тартып алған. Ақшаларды жеткізу курьерлер арқылы жүзеге асырылған.
Екінші эпизодта әлеуметтік осал азаматтар үшін қайтарылмайтын автокредиттер рәсімдеп, кейін автокөліктерді заңсыз алып кетіп, сататын ұйымдасқан топ анықталды. Қаржы ұйымдарына келтірілген залал 66 миллион теңгеден асты, соның ішінде кей көліктер Қазақстаннан тыс сатылған.
Оперативтік іс-шаралар барысында 10-нан астам күдікті ұсталып, біреу іздеуде. Ондаған тінту жүргізіліп, ақша, қару, ұялы телефондар және құжаттар тәркіленді.
Алматы қалалық прокуратурасы еске салады: мемлекеттік органдар мен банктер ешқашан азаматтардан ақша талап етпейді, қорқытып немесе қоқан-лоққы көрсетпейді. Күдікті қоңыраулар келген жағдайда дереу құқық қорғау органдарына хабарласу ұсынылады.