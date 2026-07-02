Зейнетақы жинағын 100% ИПБ-ға аудару: Ұтасыз ба, ұтыласыз ба?
Зейнетақы жинағының 100%-ын ИПБ-ға аударуға болады: қазақстандықтар қаражатын Ұлттық банктің басқаруынан шығаруы керек пе?
Бүгiн 2026, 07:30
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