Зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу: Халықаралық тәжірибе қандай қателіктер жіберді?
Пандемия кезінде қабылданған ең танымал дағдарысқа қарсы шешімдердің бірі кейін көптеген елдің зейнетақы жүйесіне елеулі салмақ салды.
Қазақстан зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу тәжірибесін алғаш енгізген мемлекет емес. COVID-19 пандемиясы кезінде мұндай қадамға ондаған ел барды. Бүгінде олардың тәжірибесіне қарап, бұл шешімнің салдары қандай болғанын бағалауға мүмкіндік бар. Кейбір мемлекеттерде экономика қысымды еңсерсе, енді бір елдерде зейнетақы жүйесі айтарлықтай әлсіреді. Барлығына ортақ жайт – халықаралық ұйымдар тәуекелдер туралы алдын ала ескерткен, ал кейін көптеген мемлекетке бұл саясатты қайта қарауға тура келді.
2020 жылғы жаһандық үрдіс
Пандемия кезінде халық табысы төмендеп, көптеген үкімет азаматтарға зейнетақы қорындағы қаражатты пайдалануға мүмкіндік берді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметінше, мұндай шараны Чили, Перу, Мексика, Австралия, Жаңа Зеландия, Португалия, Испания, Исландия, АҚШ, Малайзия және басқа да елдер қолданды.
Бұл шешім саяси тұрғыдан тиімді көрінді. Өйткені мемлекет азаматтарға қиын кезеңде өз ақшасын пайдалануға мүмкіндік беріп жатқандай әсер қалдырды.
Алайда ЭЫДҰ 2020 жылдың өзінде-ақ мұндай қадам ұзақ мерзімде зейнетақы қауіпсіздігіне нұқсан келтіретінін ескерткен болатын. Ұйымның бағалауынша, зейнетақы қаражатын мерзімінен бұрын алу мен жарна төлеудегі жеңілдіктер азаматтардың болашақтағы әлеуметтік қорғалу деңгейін әлсіретеді.
Нәтижесі көп күттірген жоқ. ОЭСР Pension Markets in Focus 2021 2020 жылдың қорытындысы бойынша Чилиде зейнетақы активтері 5,2%-ға, Перуде 5,7%-ға, Австралияда 1%-ға азайды. Ал көптеген мемлекетте керісінше өсім сақталды.
Чили: ескерту ретінде қаралатын тәжірибе
Чили жинақтаушы зейнетақы жүйесін 1981 жылы енгізген. Кейін бұл модель көптеген мемлекетке үлгі болды. Пандемия басталғанға дейін елдің зейнетақы қорларында 200 миллиард доллардан астам қаражат жинақталған еді. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің 80 пайызынан асып түсті.
Қоғамдық қысымның әсерімен парламент 2020–2021 жылдары азаматтарға жинақтарының бір бөлігін үш рет алуға рұқсат берді.
Халықаралық валюта қоры мен зерттеулердің бағалауынша, осы кезеңде жүйеден шамамен 50 миллиард доллар шығарылған. Бұл Чилидің ЖІӨ-нің 19–20 пайызына тең. Нәтижесінде 4,2 миллион адамның шотында қаражат қалмаған. Ал алғашқы екі кезеңде ақша алғандардың шамамен үштен бірі барлық жинағын толық жұмсаған.
Салдары бірнеше бағытта байқалды.Болашақта төленетін жинақтаушы зейнетақы көлемі орта есеппен 21-28 пайызға қысқарады.
Тұтынушылық сұраныстың күрт артуы инфляцияны күшейтіп, 2022 жылдың шілдесінде оның деңгейі 13 пайызға жетті. Сонымен қатар валюта бағамының құбылмалылығы артты. Зейнетақы қорлары қаражатты төлеу үшін активтерін жаппай сатуға мәжбүр болды. Бұл ішкі қаржы нарығына қысым түсірді.Ал босап қалған шоттардың салмағы кейін мемлекеттік бюджетке түсті. 2023 жылы Чилидегі зейнетақы төлемдерінің жартысынан астамы мемлекеттік қаржы есебінен төленді.
Маңыздысы – бұл шешімдер үкімет пен Орталық банктің қарсылығына қарамастан қабылданды. Үшінші рет қаражат алуға рұқсат берген заң жобасын халықтың шамамен 87%- ы қолдаған. Тек төртінші рет қайталау бастамасы ғана өтпей қалды.
Нәтижесінде Чили 2025 жылы зейнетақы реформасын жүргізіп, жарна мөлшерін арттыруға мәжбүр болды.
Перу: тоқтату мүмкін болмаған процесс
Егер Чили белгілі бір деңгейде ескерту болса, Перу жағдайы ең күрделі сценарийдің мысалы саналады.Халықаралық зейнетақы қорлары федерациясының дерегіне сәйкес, 2019-2025 жылдар аралығында елде зейнетақы қаражатын алу бойынша сегіз кезең жүзеге асырылды.
Соның салдарынан қордағы қаражат көлемі шамамен 52 миллиард доллардан 22 миллиард долларға дейін қысқарды. Ал жүйе қатысушыларының 80 пайызға жуығының шотында қаражат қалмаған. Алғашқы алты кезеңнің өзі ел экономикасының шамамен 9,4 пайызына тең көлемдегі қаражаттың жүйеден шығуына әкелді.
Мұның әсері тек зейнетақы саласымен шектелген жоқ. Перудегі зейнетақы қорлары мемлекеттік облигациялардың негізгі иелері болғандықтан, олар төлем жасау үшін бағалы қағаздарды сатуға мәжбүр болды. Соның нәтижесінде мемлекеттік қарыз нарығына да соққы тиді.
Мысалы, елдегі ең ірі қорлардың бірі Prima AFP басқаруындағы активтердің шамамен 52 пайызын жоғалтқанын мәлімдеді.
Австралия: бақылаудағы сценарий
Австралия тәжірибесі мұндай бағдарламалардың қалай ұйымдастырылғаны шешуші рөл атқаратынын көрсетті.
Мұнда зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу тек пандемиядан зардап шеккен азаматтарға және нақты мерзімге ғана рұқсат етілді. Бағдарлама 2020 жылдың 20 сәуірі мен 31 желтоқсаны аралығында жұмыс істеді. Әр азамат екі қаржы жылы ішінде 10 мың австралия долларына дейін ала алды.
Австралия салық қызметінің дерегі бойынша, 3,05 миллион адамнан түскен 4,55 миллион өтініш мақұлданып, жалпы көлемі 37,8 миллиард австралия доллары төленді.
Бағдарлама белгіленген мерзімде жабылып, тұрақты механизмге айналған жоқ. Соған қарамастан оның салдары байқалды. Ең үлкен шығын жастарға тиді.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, өтініш бергендердің жартысы 35 жасқа толмаған азаматтар болған.
Есептеулер көрсеткендей 30 жасында екі жыл қатарынан 10 мың доллардан алған адам зейнетке шыққанда шамамен 40 мың доллардан астам қаражаттан қағылады. Себебі ұзақ мерзімді инвестициялық табыс пен күрделі пайыз әсері жоғалады.
Яғни, ерте алынған қаражаттың құны жастар үшін әлдеқайда жоғары.
Малайзия: әлеуметтік салдар
Малайзия пандемия кезінде бірнеше арнайы бағдарлама іске қосты. Нәтижесінде көптеген азаматтың жинағы айтарлықтай азайды.
Қаржы министрлігінің дерегіне сәйкес, 2021 жылдың соңында 55 жасқа толмаған қатысушылардың 48 пайызының шотында 10 мың ринггиттен аз қаражат қалған.
Бұл сома 20 жылға бөлгенде айына 42 ринггиттен де аз зейнетақы табысын береді.
Зейнетақы қоры мұндай жағдай жинақтардың сарқылуына әкелуі мүмкін екенін бірнеше рет ескерткен. Алайда қоғамдық және саяси қысымның әсерінен бағдарламалар жалғасты.
Кейін үкімет жаңа кезеңдер болмайтынын мәлімдеуге мәжбүр болды. Осы уақытқа дейін қатысушылардың медианалық жинағы 2019 жылмен салыстырғанда шамамен екі есе азайған.
Халықаралық ұйымдардың ұстанымы
ЭЫДҰ, Халықаралық валюта қоры және Дүниежүзілік банк бұл мәселеде ортақ пікір ұстанады.
Зейнетақы жинағына ерте қол жеткізу дағдарыс кезінде азаматтарға нақты көмек бере алады. Алайда ұзақ мерзімде ол үш негізгі бағытқа қауіп төндіреді. Олар: болашақ зейнетақының жеткіліктілігіне,мемлекеттік қаржының тұрақтылығына, ішкі капитал нарықтарының орнықтылығына.
ЭЫДҰ бұл тәуекелдер туралы бағдарламалар басталмай тұрып ескерткен болса, ХВҚ мен кейінгі зерттеулер Чили мен Перу мысалында олардың шын мәнінде орын алғанын көрсетті.
Қандай қорытынды жасауға болады?
Әлемдік тәжірибе бірнеше маңызды заңдылықты көрсетеді.
Мәселе оның бар-жоғында емес, қалай ұйымдастырылғанында. Мерзімі нақты белгіленген әрі мақсатты бағдарламалар экономика үшін салыстырмалы түрде қауіпсіз (Австралия). Ал бақылаусыз және бірнеше рет қайталанатын шешімдер ұзақ мерзімді тәуекелдерді күшейтеді (Чили, Перу).
«Храповик әсері» шын мәнінде бар. Мұндай тетікті іске қосу саяси тұрғыдан оңай болғанымен, оны тоқтату әрдайым дау-дамайға алып келеді. Перу бұл тәжірибені сегіз рет қайталады, ал Чили бірнеше жылдан кейін ғана және арнайы реформа арқылы бағытын өзгерте алды.
Күрделі пайыздың әсері ең алдымен жастарға тиеді. Австралия тәжірибесі көрсеткендей, 30 жасында алынған бір теңге (немесе доллар) болашақ зейнетақыға зейнет жасына жақындағанда алынған дәл сол сомадан әлдеқайда қымбатқа түседі.
Фискалдық бумеранг. Босап қалған зейнетақы шоттары мәселені жоймайды. Керісінше, кейін бұл салмақ ең төменгі және бюджеттік емес зейнетақылар арқылы мемлекеттік бюджетке қайта оралады. Мысалы, Чилиде зейнетақы төлемдерінің жартысынан астамы қазына есебінен қаржыландырылды.
Макроэкономикалық тұрақсыздық. Ірі көлемдегі қаражатты жаппай алу инфляцияны күшейтіп, ұлттық валюта бағамына қысым түсіреді. Ал қорлардың активтерді мәжбүрлі түрде сатуы мемлекеттік қарыздың ішкі нарығына кері әсер етеді. Мұндай жағдайлар Чили мен Перуде байқалды.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу тек қысқа мерзімге арналған, бір реттік және нақты мерзімі белгіленген дағдарысқа қарсы құрал ретінде ғана өзін ақтайды. Ал оны жылдар бойы ашық күйде қалдыру көп жағдайда бірдей нәтижеге алып келеді: болашақ зейнетақының қысқаруы, бюджетке түсетін жүктеменің артуы және саясатты ауыр жағдайда қайта қарауға мәжбүр болу.
Сондықтан бүгінде мұндай тетікті шектеуге немесе тоқтатуға кіріскен елдер үшін басты мәселе «жабу керек пе?» деген сұрақ емес, «Чили мен Перудің жолын қайталамай, оны қалай жабуға болады?» деген сұрақ болып отыр.
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