Зейнетақы төлемінен 20% ұстап қала ма? – Еңбек министрлігі ресми жауап берді
Зейнетақы төлемдері 20%-ға қысқартылады деген ақпарат рас па?
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы төлемдерінен 20% ұсталады деген жарияланымдардың жалған ақпарат екенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрліктің мәліметінше, әлеуметтік желілер мен бейнехостингтерде таралып жатқан зейнетақы төлемдерінен 20% ұстап қалу енгізілді деген ақпарат шындыққа жанаспайды.
Белгісіз тұлғалардың deepfake технологияларын пайдалана отырып, ынтымақты зейнетақы төлемдері 20%-ға қысқартылады деген жалған мәліметі бар бейнероликтер таратып жатқанын хабарлаймыз. Еске саламыз, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық және ынтымақты зейнетақы мөлшері ҚР Ұлттық Банкі айқындайтын инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес 10%-ға арттырылды. Сонымен қатар Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, 2023 жылдан бастап бес жыл ішінде жыл сайын кезең-кезеңімен ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-ына дейін, ал ең жоғары мөлшері 120%-ына дейін ұлғайтылуда. Осылайша, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35 596 теңгені (күнкөріс деңгейінің 70%-ы), ал ең жоғары мөлшері күнкөріс деңгейінің 110%-ынан 118%-ына дейін ұлғайтылып, 60 005 теңгені құрады, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Сондай-ақ, ведомсвто өкілдері, азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырады. Қасақана жалған ақпарат таратқаны үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілік көзделгенін еске салады.