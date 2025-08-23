Зеленский: Украинаның тағдыры алдағы күндері шешілуі мүмкін

Украина президенті Владимир Зеленский елдің қауіпсіздік кепілдіктерін әзірлеу жұмыстары соңғы кезеңге жақындағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ол Нидерландының премьер-министрінің міндетін атқарушы Дик Схоофпен телефон арқылы сөйлескеннен кейін Х әлеуметтік желісінде жазды.
Зеленскийдің айтуынша, Ресей бейбітшілікке ұмтылыс танытып отырған жоқ. Сондықтан оның ұстанымын өзгерту үшін қысымды күшейту қажет. Ол сондай-ақ негізгі мәселелерді талқылау үшін жоғары деңгейдегі кездесудің маңыздылығын атап өтті.
Президенттің сөзінше, украин, америкалық және еуропалық мамандар тиісті құжаттарды әзірлеуді аяқтап жатыр.
Барлық жобалар алдағы күндері дайын болады. Сондай-ақ біз Нидерландтың қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосымша үлес қоса алатынын талқыладық, – деді Зеленский.
Бұдан бөлек, тараптар қорғаныс өнеркәсібі саласындағы бірлескен бастамаларды сөз етіп, жаңа келісімдер мен Нидерланд тарапымен алдағы кездесуді жоспарлады.