Зеленский Украина президенті қызметінен кете ме?

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамптың президент сайлауын өткізу туралы үндеуіне жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ RBC-Ukraine сайтына сілтеме жасап.
Мен әрқашан дайынмын, – деді Украина көшбасшысы.
Бұған дейін Трамп Зеленскийдің дауыс беруде жеңіске жетуі мүмкін екенін мойындаған, бірақ елде сайлау көптен бері өткізілмегенін атап өткен.
Сонымен қатар, америкалық көшбасшы Зеленскийдің "өзін қолға алып", қақтығысты шешу үшін Вашингтон әзірлеген бейбітшілік жоспарына келісуі керек екенін мәлімдеді.