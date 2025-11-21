Зеленский Пентагон өкілдерімен келіссөз жүргізді

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ армиясының хатшысы Дэн Дрисколл және бірнеше жоғары лауазымды генералдарды қамтитын американдық делегациямен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
РБК-Украина дереккөзге сілтеме жасай отырып, келіссөздер шағын форматта өтті және қорғаныс саласындағы ынтымақтастық пен әскери қолдауға бағытталған.
Жақында тағы бір кездесу, бұл жолы кеңейтілген форматта өтетіні атап өтілді. Талқылауға Украина Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рүстем Умеров және Украина басшылығының басқа да өкілдері қатысады.
Америкалық делегацияның сапары Киев пен Вашингтон арасындағы стратегиялық серіктестікті тереңдетуге бағытталған күш-жігердің бөлігі ретінде қарастырылуда.