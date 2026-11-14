Зайсан әуежайында сертификаттау рәсімі басталды

Қазір нысандарда әрлеу, инженерлік желілерді тарту және жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасып жатыр.

14 Қараша 2026, 19:38
АВТОР
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Көлік министрлігі 14 Қараша 2026, 19:38
14 Қараша 2026, 19:38
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Фото: Көлік министрлігі

Көлік вице-министрі Талғат Ластаев пен Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов салынып жатқан Зайсан және Катонқарағай әуежайларына барды.

Зайсан әуежайында ұшу-қону жолағыныңперронныңрульдеу жолыныңкірме жолдардың және негізгі инженерлік желілердің құрылысысондай-ақ жарық-сигналдық және радионавигациялық жабдықтарды орнату жұмыстары аяқталдыҚазіргі уақытта әуежай инфрақұрылымы нысандарының ғимараттарында әрлеу жұмыстарыжабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары жалғасуда

Жобаны іске асырудың қорытынды кезеңдерінің біріҚазақстанның авиациялық әкімшілігі жүргізіп жатқан Зайсан аэродромын сертификаттау рәсімінің басталуы

Катонқарағай әуежайында да ұшу-қону жолағыныңперронныңрульдеу жолының және блокты-модульдік қазандықтың құрылысысондай-ақ республикалық маңызы бар автомобиль жолын көшіру жұмыстары аяқталды

Қазіргі уақытта инженерлік желілерді тарту, тазарту құрылыстарын салу, әуежай инфрақұрылымы нысандарының ғимараттарын әрлеу және аэронавигациялық жабдықтарды монтаждау жұмыстары жалғасуда

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