Зайсан әуежайында сертификаттау рәсімі басталды
Қазір нысандарда әрлеу, инженерлік желілерді тарту және жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасып жатыр.
Көлік вице-министрі Талғат Ластаев пен Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов салынып жатқан Зайсан және Катонқарағай әуежайларына барды.
Зайсан әуежайында ұшу-қону жолағыныңперронныңрульдеу жолыныңкірме жолдардың және негізгі инженерлік желілердің құрылысысондай-ақ жарық-сигналдық және радионавигациялық жабдықтарды орнату жұмыстары аяқталдыҚазіргі уақытта әуежай инфрақұрылымы нысандарының ғимараттарында әрлеу жұмыстарыжабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары жалғасуда
Жобаны іске асырудың қорытынды кезеңдерінің біріҚазақстанның авиациялық әкімшілігі жүргізіп жатқан Зайсан аэродромын сертификаттау рәсімінің басталуы
Катонқарағай әуежайында да ұшу-қону жолағыныңперронныңрульдеу жолының және блокты-модульдік қазандықтың құрылысысондай-ақ республикалық маңызы бар автомобиль жолын көшіру жұмыстары аяқталды
Қазіргі уақытта инженерлік желілерді тарту, тазарту құрылыстарын салу, әуежай инфрақұрылымы нысандарының ғимараттарын әрлеу және аэронавигациялық жабдықтарды монтаждау жұмыстары жалғасуда
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