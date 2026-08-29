Зауыттағы жарылыстан үш адам қаза тауып, екі адам жараланды
Өрт толық сөндірілгеннен кейін полиция мен құтқарушылар кәсіпорын аумағын қайта тексеріп, басқа да зардап шеккендер бар-жоғын анықтауды жоспарлаған.
Оңтүстік Кореяда бояу компоненттерін өндіретін зауытта жарылыс болып, артынша өрт шықты. Үш адам қаза тауып, тағы екі адам жарақат алды.
Оқиға 28 тамызда Сеулден шамамен 80 шақырым оңтүстікте орналасқан Чхонан қаласында болған. Өрт бояу өндірісіне қажетті шикізат шығаратын Daewon Sanup компаниясының кәсіпорнында жарылыстан кейін басталған. Оқиға жергілікті уақыт бойынша сағат 11:44 шамасында тіркелді.
Қаза тапқандардың денесі зауыттан табылды
Құтқарушылар өрт шыққан жерден бір адамның денесін тапты. Тағы екі адамның денесі кәсіпорынның ішінен анықталды.
Қаза болғандардың бірі – 70 жастан асқан зауыт асханасының қызметкері. Қалған екі марқұмның шетелдік жұмысшылар болғаны болжанып отыр.
Жарылыстан Индонезия азаматы да зардап шекті. 30 жастағы жұмысшының денесін күйік шалған.
Сондай-ақ өрт сөндірушілердің бірі үстіне зат құлағаннан кейін қолын жарақаттаған.
Құтқарушылар іздеу жұмыстарын жалғастырды
Өрт толық сөндірілгеннен кейін полиция мен құтқарушылар кәсіпорын аумағын қайта тексеріп, басқа да зардап шеккендер бар-жоғын анықтауды жоспарлаған.
Оңтүстік Кореяның Ішкі істер министрі Юн Хо Чжун құтқару жұмыстары мен өртті сөндіруге барлық қолда бар күш пен ресурсты жұмылдыруды тапсырды.
Қазір жарылыстың нақты себебі анықталып жатыр.
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