Зәуреш Ақашева Болгариядағы халықаралық турнирде қола жүлдегер атанды

Қазақстандық үстел теннисшісі Зәуреш Ақашева Болгарияның Панагюриштеде өткен WTT Feeder Panagyurishte халықаралық турнирінде қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ ҰОК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Жекелей сында Ақашева бірқатар қарсыластарын сенімді түрде ұтты:
- Мириам Карновале (Италия) – 3:1,
- Доминика Вильчкова (Словакия) – 3:0,
- Шима Сафаэй (Иран) – 3:2.
Жартылай финалда ол украиналық Анастасия Димитренкодан 1:3 есебімен жеңіліп қалды. Соның нәтижесінде қазақстандық спортшы турнирдің қола жүлдегері атанды.
Басқа қазақстандық спортшылар да ширек финалға дейін жетті. Атап айтқанда:
- Жанерке Көшкімбаева (жеке разряд),
- Владислав Захаров / Дайто Оно (Қазақстан/Жапония, қос разряд),
- Зәуреш Ақашева / Сарвиноз Миркадирова (қос разряд),
- Жанерке Қошкумбаева / Элина Рахими (Қазақстан/Иран, қос разряд),
- Искендер Харки / Сарвиноз Миркадирова (аралас разряд).
Бұл нәтиже қазақстандық үстел теннисі спортшыларының халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін тағы да дәлелдеді.