Зарина Дияс Аустралия ашық чемпионатына жолдама алды

Бүгiн, 14:55
117
Қазақстан теннис федерациясы
Фото: Қазақстан теннис федерациясы

Қазақстандық теннисші, әлемнің 283-ракеткасы Зарина Дияс Чэнду (Қытай) қаласында өткен Аустралия ашық чемпионатына Азия – Тынық мұхит аймағы бойынша іріктеу турнирінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстандық спортшы финалда тайбэйлік Лян Эньшуомен шеберлік байқасты.

Екі сет те 6:3, 6:4 есебімен Заринаның пайдасына шешілді.

Осылайша, З.Дияс 2026 жылғы алғашқы «Үлкен дулыға» турнирі – Аустралия ашық чемпионатына жолдама алды.

Зарина Дияс спорттық жолында Мельбурнде 2014, 2015, 2020 және 2021 жылы үшінші айналымға дейін жеткен еді.

