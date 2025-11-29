Зарина Дияс Аустралия ашық чемпионатына жолдама алды

Қазақстандық теннисші, әлемнің 283-ракеткасы Зарина Дияс Чэнду (Қытай) қаласында өткен Аустралия ашық чемпионатына Азия – Тынық мұхит аймағы бойынша іріктеу турнирінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық спортшы финалда тайбэйлік Лян Эньшуомен шеберлік байқасты.
Екі сет те 6:3, 6:4 есебімен Заринаның пайдасына шешілді.
Осылайша, З.Дияс 2026 жылғы алғашқы «Үлкен дулыға» турнирі – Аустралия ашық чемпионатына жолдама алды.
Зарина Дияс спорттық жолында Мельбурнде 2014, 2015, 2020 және 2021 жылы үшінші айналымға дейін жеткен еді.