Заңсыз активтер есебінен Ақтөбе облысында жаңа медпункт ашылды

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес прокуратура органдарымен заңсыз иемделінген активтерді қайтару есебінен елімізде көптеген әлеуметтік нысандар салынып, пайдалануға беріліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осының шеңберінде Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жарық ауылында жаңа медициналық пункттің ашылу салтанаты өтті. Іс-шараға Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары, аудан әкімі, аудан прокуроры, мемлекеттік органдардың, қоғам өкілдері және жергілікті тұрғындар қатысты.
Жаңа медициналық нысан 25 келушіні қабылдауға арналған. Бұл ауыл тұрғындарына аудан орталығына бармай-ақ, жергілікті жерде алғашқы медициналық-санитарлық көмек алуға мүмкіндік береді.
Медициналық пунктте диагностикалық жабдықтармен жабдықталған медициналық қызметтер көрсетіледі, білікті мамандар жұмыс істейді – мұның бәрі халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған.
Бұл жобаны іске асыру ауыл халқының әл-ауқаты мен денсаулығына деген мемлекет қамқорлығының айғағы болып табылады.