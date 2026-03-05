Юлия Путинцева АҚШ-тағы Индиан-Уэллс турнирін жеңіспен бастады
Жалпы жүлде қоры 9,4 млн АҚШ долларынан асатын турнир 15 наурызда мәресіне жетеді.
Бүгiн 2026, 08:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
122Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық теннисші, әлемнің 76-ракеткасы Юлия Путинцева АҚШ-та өтіп жатқан Индиан-Уэллс WTA 1000 турнирін жеңіспен бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алғашқы айналымда қазақстандық спортшы 2022 жылы әлемдік рейтингте 2-орынға дейін көтерілген, қазіргі таңда 106-сатыда тұрған испаниялық Паула Бадосамен кездесті. Бұған дейінгі бес матчтың төртеуінде Бадоса басым түскен еді.
Үшінші айналымға шығу үшін Путинцева әлемнің 17-ракеткасы, даниялық Клара Таусонмен кездеседі.
Жалпы жүлде қоры 9,4 млн АҚШ долларынан асатын турнир 15 наурызда мәресіне жетеді.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Трамп Иранмен соғыс, Испаниямен келісімнің үзілуі және мұнай бағасы туралы айтты