Юлия Путинцева АҚШ-тағы Индиан-Уэллс турнирін жеңіспен бастады

Жалпы жүлде қоры 9,4 млн АҚШ долларынан асатын турнир 15 наурызда мәресіне жетеді.

Бүгiн 2026, 08:11
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ұлттық олимпиада комитеті Бүгiн 2026, 08:11
Бүгiн 2026, 08:11
122
Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

Қазақстандық теннисші, әлемнің 76-ракеткасы Юлия Путинцева АҚШ-та өтіп жатқан Индиан-Уэллс WTA 1000 турнирін жеңіспен бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алғашқы айналымда қазақстандық спортшы 2022 жылы әлемдік рейтингте 2-орынға дейін көтерілген, қазіргі таңда 106-сатыда тұрған испаниялық Паула Бадосамен кездесті. Бұған дейінгі бес матчтың төртеуінде Бадоса басым түскен еді.

Үшінші айналымға шығу үшін Путинцева әлемнің 17-ракеткасы, даниялық Клара Таусонмен кездеседі.

Жалпы жүлде қоры 9,4 млн АҚШ долларынан асатын турнир 15 наурызда мәресіне жетеді.

Ең оқылған:

Наверх