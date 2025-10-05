Ыстанбұлда теракт жасауды жоспарлаған екі жасөспірім ұсталды

Ыстанбұл полициясы теракт ұйымдастырмақ болған екі жасөспірімді ұстады. Олардың бірі — Түрікменстан азаматы, екіншісі — Түркия тұрғыны, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Fakti.bg таратқан мәліметке сәйкес, тергеу барысында күдіктілердің ИГИЛ (Қазақстанда тыйым салынған ұйым) әрекетіне қатысты шифрланған хат-хабарлары табылған. Тергеу мәліметінше, олар "жеке лаңкестер" тәсілімен қанқұйлы шабуыл дайындаған.
Үй-жайларын тінту кезінде күдіктілерден жарылғыш зат дайындау, қаруды қолдану, дрондарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, сондай-ақ экстремистік мазмұндағы бейнежазбалар тәркіленді.
Соттың шешімімен күдіктілердің бірі үйқамаққа алынса, екіншісі тергеу изоляторына жіберілді.
Іс материалдарында екі жасөспірімнің де бұрынғы терактілерден «шабыт алып», Стамбулда шабуыл ұйымдастыруды көздегені көрсетілген.