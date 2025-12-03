Ыстамбұлдан ұшып шыққан ұшақ Ақтау маңында мәжбүрлі түрде қонды

Ауа райының қолайсыздығына байланысты Ыстамбұлдан Ақтөбеге ұшып келе жатқан Pegasus Airlines рейсі Ақтау маңындағы далаға мәжбүрлі түрде қонды. Бұл туралы BAQ.KZ Lada.kz сайтына сілтеме жасап хабарлады.
Ұшақ Ақтөбе әуежайына емес, баратын жерінен шамамен 1,5 мың шақырым қашықтықтағы Ақтау маңына қонды. Рейс сегіз сағатқа кешігіп ұшқан, әуеде жоспарланғаннан ұзақ болып, соңында Ақтау маңына қонуға мәжбүр болды.
Қонғаннан кейін экипаж рейстің аяқталғанын хабарлап, жолаушыларды ұшақтан шығуға шақырған. Қазақстандық жолаушылар келісіп, өздері Ақтөбеге жетті, ал Ресей азаматтарының шамамен 40-ы, оның ішінде бес бала, көші-қон рәсімдерінде болуы мүмкін қиындықтардан қорқып, шығудан бас тартты.
Ақтау халықаралық әуежайы PC240 рейсі Ақтөбеге қолайсыз ауа райынан қайта бағытталғанын хабарлады. Қонуы қалыпты өтті. Жолаушыларға қонақүйде тұру және Ақтөбеге ұшу нұсқалары ұсынылды. Қазіргі уақытта ұшақта 16 адам қалып отыр, авиакомпания олар үшін жақын арадағы Ақтау-Ақтөбе рейсіне билеттерді рәсімдеуде.