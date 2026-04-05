YouTube Беларусь телеграф агенттігінің ресми арналарын жойды
Бейнехостинг қызметі BELTA, ONT және STV арналарын ешқандай түсініктеме бермей жойды.
Кеше 2026, 06:28
Фото: pexels.com
YouTube 3 сәуірде Беларусь мемлекеттік BELTA, ONT және STV арналарын жойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Belta.by сайтының хабарлауынша, Google ешқандай ресми түсініктеме бермеді.
Беларусь Республикасының Ақпарат министрлігі оқиғаны теріс бағалап, қажетті шараларды қабылдау құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.
Осыдан кейін Беларусь мемлекеттік БАҚ контентті Rutube, VKontakte әлеуметтік желісі және Telegram мессенджері сияқты балама платформаларға жылжыта бастады.
Мемлекеттік YouTube арналары санкцияларға байланысты жойылғаны туралы хабарланды. Сонымен бірге, BELTA агенттіктің өзі санкцияларға жатпайтынын атап өтті.
Пайдаланушыларға ұқсас атаулары бар клон арналарының пайда болуы мүмкін екендігі туралы ескертілді және жалған аккаунттарға сенбеуге шақырылды.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- Түркістан облысында суға батып кеткен баланың мәйіті табылды
- Астанадағы тұрғындарды шошытқан «атыс»: Полиция оқиғаға түсініктеме берді