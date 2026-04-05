YouTube Беларусь телеграф агенттігінің ресми арналарын жойды

Бейнехостинг қызметі BELTA, ONT және STV арналарын ешқандай түсініктеме бермей жойды.

Кеше 2026, 06:28
pexels.com Кеше 2026, 06:28
Кеше 2026, 06:28
Фото: pexels.com

YouTube 3 сәуірде Беларусь мемлекеттік BELTA, ONT және STV арналарын жойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Belta.by сайтының хабарлауынша, Google ешқандай ресми түсініктеме бермеді.

Беларусь Республикасының Ақпарат министрлігі оқиғаны теріс бағалап, қажетті шараларды қабылдау құқығын өзінде қалдыратынын мәлімдеді.

Осыдан кейін Беларусь мемлекеттік БАҚ контентті Rutube, VKontakte әлеуметтік желісі және Telegram мессенджері сияқты балама платформаларға жылжыта бастады.

Мемлекеттік YouTube арналары санкцияларға байланысты жойылғаны туралы хабарланды. Сонымен бірге, BELTA агенттіктің өзі санкцияларға жатпайтынын атап өтті.

Пайдаланушыларға ұқсас атаулары бар клон арналарының пайда болуы мүмкін екендігі туралы ескертілді және жалған аккаунттарға сенбеуге шақырылды.

