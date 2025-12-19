Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ядролық медицина саласындағы қазақ-жапон серіктестігі артады

Бүгiн, 10:30
107
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Sumitomo компаниясының президенті Шинго Уэноны қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаев Токиода Жапонияның ірі және ықпалды сауда-инвестициялық корпорацияларының бірі саналатын Sumitomo жетекшісімен кездесті.

Қазақстан Президенті еліміз Sumitomo корпорациясының орнықты даму мен бизнестің жауапкершілігін арттыруға бейілдігін жоғары бағалайтынын, сондай-ақ компанияны ұзақ мерзімді серіктес ретінде қарастыратынын атап өтті.

Шинго Уэно Мемлекет басшысына «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық компаниясымен бірлескен жобаны іске асыру жайында мәлімет берді. Аталған жоба ядролық медицина саласында уран өнімдерінен ем-шараға қолдануға арналған радий изотоптар алудың ғылыми-негіздемелік әдістерін әзірлеуді қарастырады.

Кездесуде көлік-логистика, энергетика, атом өнеркәсібі, металлургия және геологиялық барлау салаларында бірлескен инвестициялық бастамаларды жүзеге асыру перспективасы талқыланды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Резервтер, қарыз және бюджет: 2025 жылғы экономикалық теңгерім қандай?
Келесі жаңалық
Жапониялық компания Астанада өндірістік кешен салады
Өзгелердің жаңалығы