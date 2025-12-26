World Boxing: Махмұд Сабырхан мен Наталья Богданова үздік боксшы атанды

Қазақстандық боксшылар Махмұд Сабырхан мен Наталья Богданова 2025 жылы World Boxing ұйымының «Жылдың үздік боксшысы» атағына ие болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Махмұд Сабырхан әлеуметтік желі арқылы өткен дауыс беру нәтижесінде үздік деп танылды. Ол өзбекстандық, бразилиялық және тағы басқа боксшылармен жарысты жеңіп шықты. 2001 жылы туған спортшы 2023 және 2025 жылдары әлем чемпионы, 2021 жылы күміс жүлдегер, 2024 жылы Азия чемпионы атанған.
Әйелдер арасында Наталья Богданова олимпиадалық стильдегі бокста көш бастап, әлем чемпионатының алтын медалін иеленді және World Boxing Cup – Astana 2025 турнирінің чемпионы атанды. Финалда ол норвегиялық Суннива Хофстадты артта қалдырды.
Спортшыларды марапаттарымен құттықтаймыз. 2026 жылы барлық үміткерлерді қайтадан рингте көру күтілуде.