Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

World Boxing: Азия чемпионатының ақтық сыны басталады

Бүгiн, 10:55
Арман Мухатов архив-
Фото: Арман Мухатов архив-

Бүгін World Boxing аясында Таиландтың астанасы Бангкокта өтетін 19 және 22 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы Азия чемпионатының финалдық жекпе-жектері басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

10 тамызда 19 жасқа дейінгілер сайысқа түседі.

Күндізгі сессия (қазақстандық уақытпен 09:00-де басталады)

3 жұп. Әйелдер. 57 келі. Аяжан Ермек - Мускан (Үндістан)

8 жұп. Әйелдер. 80 келі. Құралай Егінбайқызы - Критика Васан (Үндістан)

11 жұп. Ерлер. 60 келі. Әділет Тортубек - Али Чехрегани (Иран)

13 жұп. Ерлер. 70 келі. Бейбарыс Әшірбай - Абдулазиз Джуракулов (Өзбекстан)

15 жұп. Ерлер. 80 келі. Тимур Тайбеков - Норбек Абдуллаев (Өзбекстан)

16 жұп. Ерлер. 85 кгелі Нұрсұлтан Қыстаубай - Самир Собиров (Өзбекстан)

17 жұп. Ерлер. 90 келі. Расул Асанханов - Хемант Сангван (Үндістан).

 

11 тамызда 22 жасқа дейінгілер шаршы алаңға шығады.

Күндізгі сессия (Қазақстандық уақытпен 9:00-де басталады)

1 жұп. Әйелдер. 48 келі. Гүлназ Бөрібаева - Робияхон Бахтиёрова (Өзбекстан)

6 жұп. Әйелдер. 70 келі. Бақыт Сейдіш - Ойша Тоирова (Өзбекстан)

7 жұп. Әйелдер. 75 келі. Шұғыла Нәлібай - Зии Бао (Қытай)

8 жұп. Әйелдер. 80 келіден жоғары. Әсел Тоқтасын - Ритика (Үндістан)

11 жұп. Ерлер. 60 келі. Нұрислам Қалдыбаев - Шохрух Абдумаликов (Өзбекстан)

12 жұп. Ерлер. 65 келі. Илья Калинин - Саят Ильясов (Өзбекстан)

13 жұп. Ерлер. 70 келі. Нұрбек Мұрсал - Мухаммад Азизбек Исмоилов (Өзбекстан)

15 жұп. Ерлер. 80 келі. Санжарәли Бегалиев - Рахматулло Бойматов (Өзбекстан)

17 жұп. Ерлер. 90 келі. Темірлан Мұкатаев - Шахзод Полвонов (Өзбекстан).

