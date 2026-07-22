Wildberries логистикалық орталықтарына дронмен шабуыл жасалды: Зардап шеккендер бар
Компания басшысы ресми ақпаратқа ғана сенуге шақырды.
22 шілдеге қараған түні Ресейдің Краснодар және Невинномысск қалаларындағы Wildberries компаниясының логистикалық кешендеріне ұшқышсыз ұшу аппараттарымен шабуыл жасалды. Оқиға салдарынан зардап шеккендер бар, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шабуыл туралы не белгілі?
Wildberries компаниясының бас директоры Татьяна Кимнің айтуынша, логистикалық орталықтардың қызметкерлері жедел эвакуацияланып, қазіргі уақытта компания тиісті қызметтермен бірлесіп оқиғаның салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Біздің басты басымдығымыз - адамдар. Қызметкерлерді дер кезінде эвакуациялаған командаға алғыс айтамын. Алдын ала мәлімет бойынша, өкінішке қарай, зардап шеккендер бар. Олардың тезірек сауығып кетуін тілеймін. Компания тарапынан барлық қажетті көмек көрсетіледі, - деп жазды ол әлеуметтік желідегі парақшасында.
Компания басшысы серіктестерді тек ресми ақпаратқа ғана сенуге шақырды.
Қарапайым адамдарға, біздің қызметкерлерге жасалған шабуылға қатысты сезімді сөзбен жеткізу қиын. Дегенмен мұндай жағдайлар бізге адамдардың игілігі үшін жұмысымызды жалғастырудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді, – деді Татьяна Ким.
Ресей билігінің мәліметінше, Краснодардағы шабуылдан үш адам, ал Невинномысск қаласында тағы екі адам жарақат алған.
Бірнеше күн ішіндегі екінші шабуыл
18 шілдеде де Wildberries-тің Электросталь және Котовск қалаларындағы логистикалық кешендеріне дрондармен шабуыл жасалған болатын. Ресми мәлімет бойынша, сол кезде сегіз адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алған.
Ресейлік журналист Илья Варламовтың айтуынша, келтірілген материалдық шығын ондаған миллиард рубльге жетуі мүмкін.
Оның сөзінше, маркетплейс арқылы сауда жасаған көптеген кәсіпкер тауарлары мен инвестицияларынан айырылып, кейбірі банкрот болу қаупіне тап болғанын айтып отыр.
Wildberries-тің Қазақстанда да қоймалары бар
Wildberries Қазақстанда да логистикалық инфрақұрылымын дамытып келеді. Ашық дереккөздердегі мәліметке сәйкес, компанияның қоймалары мен сұрыптау орталықтары Астана, Алматы, Байсерке (Алматы облысы) және Ақтөбе қалаларында жұмыс істейді.
Сонымен қатар елордада Wildberries-тің ең ірі логистикалық хабының құрылысы жалғасып жатыр. Кешеннің жалпы аумағы 160 мың шаршы метрді құрайды. Жобаға 47,7 млрд теңге инвестиция салынған.
Нысан пайдалануға берілгеннен кейін шамамен 6 мың жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған.
Логистикалық орталықтың құрылысын 2027 жылдың бірінші тоқсанында аяқтау көзделіп отыр. Маусым айында жобаның жүзеге асырылу барысымен Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов танысқан болатын.
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