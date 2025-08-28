WhatsApp-та ЖИ көмегімен хабарлама жазу мүмкіндігі іске қосылды

WhatsApp мессенджері пайдаланушыларға хабарламаларды тұжырымдауға көмектесетін жаңа AI-негізделген функцияны іске қосты. Бұл туралы компанияның ресми блогында жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ Газета.ru-ға сілтеме жасап.
Кейде сіз не айтқыңыз келетінін білесіз, бірақ оны қалай жеткізу керектігін ойластыра алмайсыз. Сондықтан біз жаңа “жазуға көмектесу” мүмкіндігін ұсынып отырмыз, – делінген хабарламада.
Функция хабарламаларды әртүрлі стильде – кәсіби, әзілге толы немесе қолдау көрсететін форматта жазуға мүмкіндік береді. Ол Private Processing технологиясы негізінде жұмыс істейді.
Қазіргі таңда бұл мүмкіндік АҚШ-та және бірқатар елдерде ағылшын тілінде қолжетімді. Алдағы уақытта қолдау көрсетілетін тілдер мен елдердің саны кеңеймек.
Айта кетейік, 21 тамызда WhatsApp-та тағы бір жаңалық пайда болды: егер абонент қоңырауға жауап бермесе, дауыстық хабарлама қалдыруға мүмкіндік беретін автоматты жауап функциясы тестілеуден өткізілді.