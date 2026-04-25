WhatsApp қалқымалы хабарландыру көпіршіктерін сынақтан өткізуде
Хабарлама алған кезде, экранда контактінің аватары мен WhatsApp белгішесі бар қалқымалы белгіше пайда болады, оны кез келген қолданба арқылы мини-чат ретінде ашуға болады.
WhatsApp қолданбаның Android нұсқасында қалқымалы хабарландыруларға арналған жаңа мүмкіндікті бета-тестілеуден бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ эксперименттік хабар алмасу мүмкіндіктерін бақылайтын WABetaInfo порталына сілтеме жасай отырып.
Бұл мүмкіндік Android 10 және одан кейінгі нұсқаларында қолдау көрсетілетін «хабарландыру көпіршігі» механизміне негізделген және басқа хабар алмасу қолданбаларындағы таныс шешімдерге ұқсас. Хабарлама келген кезде, экранда контактінің немесе топтың аватары мен кішкентай WhatsApp белгішесі бар қалқымалы белгіше пайда болады. Ол смартфоныңызда не істеп жатқаныңызға қарамастан, кез келген басқа қолданбаның интерфейсінің үстінде пайда болады.
Бұл көпіршікті түрту WhatsApp-қа ауыспай-ақ хабарламаларды оқып, жібере алатын ықшам чат терезесін ашады. Бұл әсіресе бірнеше адаммен бір уақытта сөйлескен кезде ыңғайлы, мысалы, бейне көріп отырғанда немесе басқа қызметтерді пайдаланып жатқанда, бірақ әңгімелерге тез жауап бергіңіз келгенде.
Бұл мүмкіндік қазіргі уақытта сынақтан өтуде және оның барлық пайдаланушыларға толықтай шығарылатын ресми күні жоқ. Алдымен ол бета-бағдарлама қатысушыларына қолжетімді болады, содан кейін хабарландыру форматын қолдайтын барлық Android құрылғыларына біртіндеп енгізіледі деп күтілуде.
