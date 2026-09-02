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VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары: Нұрсұлтан Есімбай қола жүлдегер атанды

2 Қыркүйек 2026, 17:36
АВТОР
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gov.kz 2 Қыркүйек 2026, 17:36
2 Қыркүйек 2026, 17:36
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Фото: gov.kz

Қырғызстанда өткен VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір медальмен толықты.

Жарысқа қатысқан қазақстандық Нұрсұлтан Есімбай – қола жүлдегер атанды. 

Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында таяқ тартудан (маст-рестлинг) Қазақстан құрамасының спортшысы Нұрсұлтан Есімбай 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 3-орын иеленді.

Айта кетейік, бұған дейін VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы екі алтын медаль жеңіп алған болатын

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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