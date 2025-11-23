Вьетнамдағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 90-ға жетті

Қатты нөсердің салдарынан Вьетнамда болған су тасқыны кезінде қаза тапқандар саны 90 адамға дейін өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ауыл шаруашылығы және қоршаған орта министрлігі жанындағы Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою департаментінің мәліметінше, тағы 12 адам хабар-ошарсыз кеткендер қатарында.
Құтқару жұмыстар жүруде. Табиғи апат салдарынан 1154 тұрғын үй бүлінген. Нөсерлі жауын елдегі жағдайды әлі де қиындатып тұр.
Су тасқыны салдарынан 1 миллионнан астам отбасы электр жарығынсыз қалған. Жалпы залал алдын ала есеп бойынша 341 миллион долларға бағаланып отыр.