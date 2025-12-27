Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Вьетнамда автобус апатынан жеті адам қаза тапты

Бүгiн, 16:47
124
Global Look Press/Zhang Jianhua
Фото: Global Look Press/Zhang Jianhua

Вьетнамның солтүстігіндегі Йенбай провинциясында болған жол-көлік апатынан кемінде жеті адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Reuters агенттігі таратқан мәліметке сәйкес, оқиға сенбі күні ішінде 19 жолаушысы бар жолаушылар автобусының қатысуымен болған.

Вьетнамның мемлекеттік БАҚ-тарының мәліметіне сүйенсек, автобус таулы аймақтағы жолмен келе жатып, еңістердің бірінде аударылып кеткен. Апат салдарынан бірнеше жолаушы көлік сынықтарының астында қалып қойған.

Құтқарушылар 10 адамды тірі алып шыққан, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілді. Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы жағдайға тежеу жүйесінің істен шығуы себеп болуы мүмкін.

Жол апатының мән-жайы мен нақты себептері анықталып жатыр, тергеу жалғасуда.

