Венгрия Украинаның ЕО-ға жедел қабылдануын қолдамайды

Бұл туралы Венгрия премьер-министрі Будапештте Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Коштамен кездесуден кейін айтты.

3 Қыркүйек 2026, 04:18
АВТОР
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pixabay 3 Қыркүйек 2026, 04:18
3 Қыркүйек 2026, 04:18
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Фото: pixabay

Венгрия премьер-министрі Питер Мадьяр елінің Украинаны Еуропалық Одаққа жедел қабылдауды қолдамайтынын мәлімдеді.

ТАСС агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы ол Будапештте Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Коштамен кездесуден кейін айтты. Кездесуде тараптар ЕО-ның алдағы жеті жылдық бюджетінің жобасын және бірқатар өзекті мәселені талқылады.

«Венгрия кез келген кандидат ел үшін ЕО-ға кірудің жеделдетілген рәсімін қолдамайтынын тағы да растадым», – деді Мадьяр.

Венгрия үкіметінің басшысы ЕО басшылығынан елге бұрынғы үкімет тұсында салынған күніне 1 млн еуро көлеміндегі айыппұлды алып тастау мәселесін жедел шешуді де күтетінін жеткізді.

Оның айтуынша, Венгрия заңсыз көші-қонның алдын алу үшін шекаралық тосқауылдар мен тиісті құқықтық тетіктерді сақтай береді.

«Венгрия әлі де Еуропалық Одақтың сыртқы шекарасын қорғап отыр. Біз бұл күш-жігердің еуропалық деңгейде мойындалуын күтеміз», – деді премьер-министр.

2024 жылғы маусымда Еуропалық Одақ соты баспана беру және көші-қон саласындағы ЕО талаптарын орындамағаны үшін Венгрияға 200 млн еуро көлемінде біржолғы айыппұл салған. Сондай-ақ сот шешімін орындауды кешіктірген әр күн үшін 1 млн еуро төлеу міндеттелген.

Дереккөз мәліметінше, сәуірдегі сайлаудан кейін билікке келген жаңа Венгрия үкіметі де көші-қон мәселесінде бұрынғы биліктің ұстанымын жалғастырып отыр.

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