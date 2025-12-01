Венесуэла Трамптың әуе кеңістігін жабу туралы ескертуін айыптады

Венесуэла АҚШ президенті Дональд Трамптың елдің айналасындағы әуе кеңістігін жабық деп санау туралы мәлімдемесін «заңсыз және негізсіз агрессия» деп атады. Елдің Сыртқы істер министрлігі АҚШ-тың басқа елдің әуе кеңістігін жабуға құқығы жоқ екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамп X желісінде: «Венесуэла үстіндегі және оның айналасындағы әуе кеңістігін толық жабық деп есептеңіздер», – деп ескертті.
Бұл АҚШ әкімшілігіне сәйкес, аймақтағы әскери белсенділіктің артуы жөніндегі авиакомпанияларға ескерту. Кейбір ірі авиакомпаниялар ұшуды тоқтатты.
Венесуэла президенті Николас Мадуро АҚШ әрекетін елді құлату талпынысы деп бағалады. Сол арада елдің әскери күштері жағалауында жаттығу өткізді. Сенаттағы демократтар Трамптың Конгрестің мақұлдауынсыз әрекетіне наразылық білдірді.
АҚШ аймақтағы әскери қатысуын арттырды: Джеральд Р. Форд тасымалдаушысы мен 15 000 әскери қызметкер соққы қашықтығына орналастырылды. Венесуэла Сыртқы істер министрлігі халықаралық қауымдастықты бұл әрекетті айыптауға шақырды.