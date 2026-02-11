Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Венесуэла Израильге мұнай жеткізе бастады

Бүгiн, 04:45
Rebecca Noble/Getty Images
Фото: Rebecca Noble/Getty Images

Венесуэла бірнеше жылдық үзілістен кейін Израильге мұнайдың алғашқы партиясын жөнелтті. Бұл туралы BAQ.KZ Bloomberg агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

Мәліметке сәйкес, жүк Израильдегі ең ірі мұнай өңдеуші компания – Bazan Group үшін тасымалдануда.

Агенттіктің дерегінше, соңғы бір айда Венесуэла мұнайының басым бөлігі Үндістан, Испания және АҚШ-тағы сатып алушыларға сатылған.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ пен Венесуэланың мұнай қоры әлемдік қордың 68 пайызын құрайтынын мәлімдеген болатын.

