Венесуэла АҚШ-тың кемелерді қоршауға алу әрекетін айыптады

Венесуэла АҚШ президенті Дональд Трамптың санкцияланған мұнай танкерлерін қоршауға алу туралы бұйрығын "соғыс қаупі" деп бағалады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Трамп Венесуэла үкіметін "шетелдік лаңкестік ұйым" деп танып, оны есірткі контрабандасы және адам саудасы іс-әрекеттерімен байланысты деп мәлімдеген. Бұйрық АҚШ-тың Венесуэла суларында мұнай танкерін басып алуы және Кариб теңізінде әскери қатысуын күшейтуімен тұспа-тұс келді.
Венесуэла билігі бұл әрекеттерді айыптап, АҚШ-ты оның ресурстарын заңсыз иеленуге ұмтылды деп санайды. Президент Николас Мадуро танкерді "ұрланған" деп атаған, ал Вашингтон мұны "заңсыз мұнай тасымалына қатысу" деп түсіндіреді.
Халықаралық қауымдастық Мадуро үкіметін адам құқықтарын бұзды деп бірнеше жыл бойы сынап келеді, ал АҚШ пен оппозициялық күштер оның билігін заңсыз деп таниды.
БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі өкілі Фолькер Венесуэладағы азаматтық бостандықтарға қатысты жағдайдың нашарлағанын және қуғын-сүргін күшейгенін атап өтті.