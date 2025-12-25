Венесуэла АҚШ-тың әрекетін "ең үлкен бопсалау" деп санайды

Венесуэланың БҰҰ-дағы өкілі АҚШ-ты "ең үлкен бопсалау" жасауда деп айыптады. Ол Вашингтонның елдің екі мұнай танкерін басып алуын "қарақшылықтан да жаман" әрекет деп атады. Бұл мәселе осы айдың басында Венесуэла жағалауында болған оқиғадан кейін Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысында талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
АҚШ президенті Дональд Трамп 16 желтоқсанда Венесуэладан кіретін немесе одан шығатын санкцияланған мұнай танкерлерін теңіз қоршауына алуға бұйрық берді. АҚШ тарапы мұнайдың, сондай-ақ кемелердің өзін бақылауға алғанын мәлімдеді. Осы шараларды АҚШ өз өндірісіндегі есірткі контрабандасына қарсы бағытталған операциялар аясында жүзеге асырып отыр. Соңғы айларда АҚШ аймақтағы әскери қатысуды күшейтіп, 15 мың әскери және бірнеше кемелер мен әуе құралдарын жіберген.
Венесуэла өкілі Сэмюэль Монкада БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде сөйлеген сөзінде: «Біз халықаралық құқықты бұзып, венесуэлалықтардың елімізден кетуін және мұнайымызды беруді талап ететін күшпен айналысамыз. Бұл тонау мен қайта отарлау», - деді.
Каракаста Мадуроның жақтастары АҚШ-тың санкцияланған мұнай танкерлерін қоршауына наразылық ретінде «Венесуэла құрметке лайық» және «Біз біреудің колониясы емеспіз» деген жазулармен плакаттар ұстап шықты.