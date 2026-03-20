Валюта нарығы: Бүгінгі теңге бағамы қандай?
Ресми валюта бағамдары.
Бүгiн 2026, 09:31
БӨЛІСУ
24Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
2026 жылғы 20 наурыз таңында АҚШ валютасының қазақстандық теңгеге шаққандағы бағамдары өзгерді. Жұма күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ресми валюта бағамдарын белгіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттері өз бағаларын ұсынуда.
Ресми валюта бағамдары
-
АҚШ доллары (USD): 482,32 теңге
-
Еуро (EUR): 553,37 теңге
-
Ресей рублі (RUB): 5,63 теңге
-
Қытай юані (CNY): 69,9 теңге
-
Қырғыз сомы (KGS): 5,52 теңге
-
100 өзбек сумы (UZS): 3,96 теңге
-
Түрік лирасы (TRY): 10,88 теңге
-
Украин гривнасы (UAH): 10,97 теңге
-
Грузин лариі (GEL): 179,1 теңге
-
Әзербайжан манаты (AZN): 284,55 теңге
-
1000 Иран риалы (IRR): 0,4 теңге
Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары
Қазақстанның ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінде бағамдардың өзгеруі.
Астанада:
-
Доллар: 478–485 теңге
-
Еуро: 550–560 теңге
-
Рубль: 5,5–5,9 теңге
Алматыда:
-
Доллар: 476–483 теңге
-
Еуро: 548–558 теңге
-
Рубль: 5,61–6,2 теңге
Шымкентте:
-
Доллар: 481,5–483,5 теңге
-
Еуро: 552–557 теңге
-
Рубль: 5,65–5,75 теңге
