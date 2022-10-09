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Үйсіз қалған студенттерге көмек беріледі – министрлік

Үйсіз қалған студенттерге көмек беріледі – министрлік
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Үйсіз қалған студенттерге көмек беріледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Әлеуметтік желілерде Алматыдағы студенттердің «далада түнеп жүргені» жайлы бейнеролик тарады. Ғылым және жоғары білім министрлігі бейнеролик авторының және оқиға куәгерлерінің ведомствоға хабарласуын сұрайды. Қажет болған жағдайда ол студенттерге көмек көрсетіледі. Сондай-ақ, басқа өңірлерде бұндай жағдай тіркелмегенін хабарлайды, - делінген министрлік хабарламасында.

Айта кетейік, Алматыда қиын жағдайға тап болған студенттерге арналған арнайы жедел штаб жұмыс істейді. Баспанамен қамту бойынша студенттер тәулік бойы 8 778 655 60 83 байланыс телефонына хабарласа алады.

Ғылым және жоғары білім министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше,бұдан бөлек Ғылым және жоғары білім министрлігінің  1450 біріңғай байланыс орталығы жұмыс істейді.

Сонымен қатар, Әділет министрлігінің тұрғын үйді жалға алу мәселелері бойынша тегін заңгерлік кеңес беретін 119 (қалалық телефон) немесе 58-00-58 байланыс номеріне хабарласуға болады (Алматы, Астана).

Еліміздегі барлық жоғары оқу орындарында қоғамдық қабылдау кеңселері ашылған. Ол жерге студенттер, олардың ата-аналары мен оқытушылар жүгіне алады.   

 

Қоғамдық қабылдау

ВУЗ

ФИО ответственного

Должность

Контакты

 

  1.  
Актюбинский региональный университет им.ЖубановаМуханбеткалиев Есбол ЕсенбайулыПроректор по социальной и воспитательной работе8 701 661 84 78 
  1.  
Аркалыкский педагогический институт им. Ы.Алтынсарина   
  1.  
Атырауский университетим.Х.ДосмухамедоваҚайырғалиева Гульфайруз ҚайырғалиқызыРуководитель аппарата ректора8 701 563 59 59
  1.  
Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтепбаеваШапенов Ерик Руководитель аппарата ректора8 701 374 44 41
  1.  

Восточно-Казахстанский технический университетим.Д.Серикбаева

Жанабаева Гульнар Нуртасовна

 

Начальник Управления по социально-культурной деятельности и молодежной политике8 777 215 4055
  1.  
Восточно-Казахстанский университетим.АманжоловаРовнякова Ирина Владимировнапроректор по стратегическому развитию и научной работе8 777 153 74 10
  1.  

Евразийский национальный университет имени Гумилева

Майканов Ануар СапаргалиевичДиректор административного департамента8 701 558 83 88
  1.  

Жетысуский университет им. И.Жансугурова

Дигай Дамир Анатольевичдиректор центра имиджевой политики8 707 7771226
  1.  
Западно-Казахстанский университетим.М.УтемисоваДаришеваТуймешМалгабаровнаПроректор по воспитательной и социальной работе8 701 445 47 95
  1.  
Казахский национальный исследовательский технический университет им.СатпаеваШокпаров Алибек Жумабекович

Проректор по науке и международному сотрудничеству

8  701 802 80 01
  1.  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

АйдосовНуржанСарсынбекович

проректор по социальному развитию 

8 701 777 52 68
  1.  
Казахский национальный педагогический университет им.Абая 

 

 
  1.  
Казахский национальный женский педагогический университет 

 

 
  1.  

Карагандинский индустриальный университет

Салпенова Мадина МейрамовнаДиректор департамента воспитательной работы и молодежной политики8 775 989 45 43
  1.  
Карагандинский технический университет им.СагиноваЖетесова Гульнара Сантаевна 8 701 522 64 24
  1.  
Карагандинский университет имени БукетоваҚалқаманов  Серік ҚарбаевичРуководитель аппарата ректора8 775 395 61 85
  1.  
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.ЕсеноваМамбетова Алтынай Ибрагимовна 8 701 493 81 49
  1.  

Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова 

Каирденов Серик  руководитель аппарата ректора 8 702 222 0922
  1.  
Костанайский региональный университет им.Байтурсынова Айдналиева Айгуль Табулдиевна 87011257138
  1.  
Кызылординский университет им.Коркыт ата   
  1.  
Павлодарский педагогический университетНургалиева Салтанат ЖакаевнаДиректор административного департамента 8 701 482 29 98
  1.  
Рудненский индустриальный институтаБожко Лариса ЛеонидовнаПроректор по академическим вопросам

8 701 384 9448

г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, каб. 147
телефон: 94546
электронный адрес: info.priem@rii.kz

  1.  

Северо-Казахстанский университет им.Козыбаева 

   
  1.  

Таразский региональный университет им.Дулати

ДуйсенбаеваЖанатБазартаевнаСтарший инспектор -менеджер канцелярии8 705 240 79 76
  1.  
Торайгыров университет Шахман Ертаргын Тойганович Проректор по социальным вопросам8 775 905 50 44
  1.  
Университет Шакарима   
  1.  
Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова   
  1.  
Южно-Казахстанский педагогический университет ИсабекБаршагульҚашқынқызыПроректор по социальной и воспитаельной работе8 778 777 69 73

 

 

 

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Фото: дереккөз
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