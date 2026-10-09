Үйді қай мезгілде сатып алған тиімді? Сарапшылар ең қолайлы кезеңдерді атады
Тұрғын үй сатып алғанда оның орналасқан жері, жағдайы мен бағасынан бөлек, нарықтағы маусымдық өзгерістерді де ескерген жөн. Жылдың кей кезеңінде сатушылар саудаласуға бейім болса, енді бір уақытта құрылыс компаниялары акциялар мен арнайы төлем шарттарын ұсынуы мүмкін. Сонымен, пәтер немесе жеке үй сатып алуға жылдың қай мезгілі тиімді? Бұл туралы homsters.kz сарапшыларының мәліметіне сүйене отырып, BAQ.KZ тілшісі тарқатып көрді.
Қыс: сатушылармен саудаласуға мүмкіндік артады
Қыста, әсіресе жаңа жыл мерекелерінен кейін жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділік бәсеңдеуі мүмкін. Көптеген сатып алушы ірі шығындарды кейінге қалдырып, отбасылық бюджетін қайта қарастырады. Соның салдарынан кейбір нысандарға қызығушылық төмендейді.
Бұл, әсіресе, қайталама нарықтан пәтер іздеп жүргендер үшін тиімді болуы мүмкін. Үйін тезірек сатқысы келетін меншік иелері бағаны талқылауға және жеңілдік жасауға көбірек дайын болуы ықтимал. Сатып алушының қаражаты дайын болып, мәмілені жылдам рәсімдей алуы келіссөз кезінде қосымша артықшылық береді.
Қыста пәтердің техникалық жағдайын тексерудің де өз пайдасы бар. Суық күндері жылыту жүйесінің қалай жұмыс істейтіні, терезеден жел өтетін-өтпейтіні, қабырғалардың тоңуы немесе ылғалдың бар-жоғы анық көрінеді.
Дегенмен қыс келді екен деп тұрғын үй бағасы міндетті түрде арзандайды деуге болмайды. Сұранысы жоғары аудандардағы сапалы пәтерлер бұрынғы бағасын сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан қыстың басты артықшылығы – міндетті түрде арзан баға емес, сатушымен тиімді шартқа келісу мүмкіндігі.
Көктем: таңдау көбейіп, нарық жанданады
Көктемде жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділік біртіндеп артады. Сатып алушылар кейінге қалдырған жоспарларына қайта оралып, пәтерлерді белсенді қарай бастайды.
Бұл мезгіл тұрғын үйдің өзін ғана емес, оның айналасын бағалауға да қолайлы. Күн ұзарып, бөлмелердегі табиғи жарықты, ауланың жағдайын, жолдарды, көлік қатынасын, мектептер мен балабақшалардың жақындығын тексеру оңайырақ болады.
Алайда сұраныстың өсуі бағаға қатысты келіссөзге әсер етуі мүмкін. Бір пәтерге бірнеше сатып алушы қызықса, меншік иесінің жеңілдік жасауға ынтасы азаяды.
Сондықтан көктемде тұрғын үйге қойылатын талаптар мен бюджетті алдын ала нақтылап алған дұрыс. Ал наурыздың басында қысқы бәсең кезеңнен бері сатылмай тұрған нысандарды қарастыру тиімді болуы мүмкін.
Жаз: үйдің жағдайын жан-жақты тексеруге қолайлы
Жаз – пәтердің ғана емес, үйдің сыртқы жағдайын, ауласын және инфрақұрылымын толық бағалауға ыңғайлы кезең.
Жылы мезгілде ғимараттың қасбетін, шатырын, балконын, кіреберісін, ауласының абаттандырылуын және кірме жолдарды мұқият тексеруге болады.
Әсіресе жеке үй сатып алуды жоспарлағандар үшін жаз қолайлы. Жер телімінің жағдайын, құрылыстардың орналасуын, жер бедерін және су бұру жүйесін көзбен көруге мүмкіндік бар. Сонымен бірге жерге қатысты құжаттар мен инженерлік коммуникациялардың техникалық жағдайын тексеру маңызды.
Дегенмен жаз міндетті түрде ең арзан маусым емес. Демалыс кезінде сатып алушылардың бір бөлігі нарықтан уақытша кетіп, кейбір сатушылар келіссөзге икемдірек болуы мүмкін. Бірақ сұранысы жоғары аудандардағы сапалы жылжымайтын мүліктің бағасы маусымға қарамастан жоғары болып қала береді.
Күз: жаңа үйлердегі акцияларды бақылаған жөн
Күзде сатып алушылардың белсенділігі қайта артып, құрылыс компаниялары да коммерциялық ұсыныстарын жаңартуы мүмкін. Сондықтан бұл кезең бастапқы нарықтан баспана іздейтіндер үшін қызықты.
Құрылыс компаниялары кейбір пәтерлерге жеңілдік жасап, бөліп төлеу немесе толық төлем кезінде арнайы шарттар ұсынуы мүмкін.
Алайда «акция» деген сөз әрдайым нақты үнемді білдірмейді. Сондықтан жеңілдікпен ұсынылған пәтердің соңғы бағасын сол тұрғын үй кешеніндегі немесе маңайдағы ұқсас нысандармен салыстырған жөн. Сондай-ақ акцияның қандай шартпен берілетінін, үйдің қашан пайдалануға берілетінін және құрылыс кезеңін ескеру қажет.
Кей жағдайда акциясыз сатылып жатқан пәтер «жеңілдікпен» ұсынылған нұсқадан тиімді болуы мүмкін.
Желтоқсан ба, қаңтар ма?
Жыл соңы мен жаңа жылдың басындағы нарықтың сипаты бірдей емес.
Желтоқсанда кейбір сатушылар жыл соңына дейін мәмілені аяқтауға тырысады. Құрылыс компаниялары да мерекелік акциялар өткізіп, жекелеген пәтерлерге арнайы ұсыныстар жариялауы мүмкін.
Ал қаңтарда мерекелерден кейін сатып алушылардың белсенділігі төмендеуі ықтимал. Осы кезде бірнеше ай бойы сатылмай тұрған пәтерлерге назар аударуға болады. Егер меншік иесі баспанасын тез сатуға мүдделі болса, баға жөнінде келісуге мүмкіндік артады.
Дегенмен ипотекамен үй алатындар тек пәтердің бағасына қарап шешім қабылдамауы керек. Пайыздық мөлшерлеме, бастапқы жарна, несие мерзімі және өзге де қосымша шығындар тұрғын үйдің түпкілікті құнына тікелей әсер етеді.
Сонымен, үйді қашан алған тиімді?
Қайталама нарықтан пәтер іздейтіндер үшін қаңтар, ақпан және наурыздың басы тиімді кезең болуы мүмкін. Бұл уақытта нарықтағы белсенділік төмендеп, ұзақ уақыт сатылмай тұрған пәтерлердің иелері келіссөзге бейім болуы ықтимал.
Жаңа үй алғысы келетіндер күздің соңы мен желтоқсанда құрылыс компанияларының ұсыныстарын бақылағаны жөн. Дәл осы уақытта акциялар, жеңілдіктер немесе арнайы төлем шарттары кездесуі мүмкін.
Ал жеке үй сатып алу үшін көктем мен жаз қолайлы. Жылы ауа райында жер телімін, үйдің сыртқы жағдайын және айналадағы инфрақұрылымды жан-жақты тексеруге мүмкіндік бар.
Дегенмен тек арзанырақ маусымды күтемін деп жақсы нұсқадан бас тартудың қажеті жоқ. Әсіресе Астана мен Алматының сұранысы жоғары аудандарында тартымды пәтерлерге қызығушылық жылдың кез келген мезгілінде сақталуы мүмкін.
Сондықтан тұрғын үй сатып алуда ең маңыздысы – күнтізбедегі мезгіл емес, нысанның нарықтағы нақты бағасы, техникалық және заңдық жағдайы, сондай-ақ сатып алушының қаржылық мүмкіндігі. Маусымдық ерекшеліктерді дұрыс пайдалану тиімді мәміле жасауға көмектескенімен, басты мақсат – жақсы үйді артық төлемей сатып алу.
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