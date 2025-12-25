Үй кооперативінің басшысы жетім балаларға арналған пәтерлерді заңсыз иемденген

Сотталып шыққан кооператив басшысы тағы да заңсыз смеха ойлап тапқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қаржылық мониторинг агенттігі әлеуметтік осал топтарға арналған пәтерлерді заңсыз иемдену фактісі бойынша тергеу бастады.
«Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативінің басшысы Байжұманов 2014-2016 жылдары пайшылардың ақшасын жымқырғаны үшін 8 жылға сотталған.
Босатылғаннан кейін ол «өткен күнмен рәсімделген» жалған құжаттарды пайдалану арқылы жаңа заңсыз схема әзірлеген.
Нәтижесінде 80-нен астам «жалған үлескер» жәбірленуші деп танылып, уәкілетті ұйымнан 170 жылжымайтын мүлік нысанына заңсыз құқық алған, - делінген мәлімдемеде.
Осылайша 2,3 млрд теңгеден асатын пәтерлерді заңсыз иемденіп, сатпақ болған.