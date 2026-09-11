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Үстел теннисі: Жания Бекмұхамбетова Бангкокте өткен турнирдің қола жүлдегері атанды

11 Қыркүйек 2026, 12:11
АВТОР
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olympic.kz 11 Қыркүйек 2026, 12:11
11 Қыркүйек 2026, 12:11
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Фото: olympic.kz

Қазақстандық спортшы Жания Бекмұхамбетова Бангкокте өтіп жатқан WTT Youth Contender халықаралық турнирінің қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ Olympic.kz-ке сілтеме жасап. 

Бекмұхамбетова U-13 жас санатында өнер көрсетті.

Жарыс барысында қазақстандық спортшы төрт рет жеңіске жетті. Ол Таиланд өкілдері Амина Прасонполды – 3:1, Беняфа Сураситті – 3:0 және Наттхапат Лимсирилертті – 3:0 есебімен ұтты. Сондай-ақ Бекмұхамбетова жапондық Нонока Сузукиді де 3:0 есебімен сенімді түрде жеңді.

Жартылай финалда қазақстандық спортшы Қытай Тайпейінен келген Йен Пэй Эньмен кездесті. Матч 0:3 есебімен аяқталып, Бекмұхамбетова қола медаль иегері атанды.

Еске сала кетсек, Қазақстандық Жания Бекмұхамбетова Словениядағы үстел теннисі турнирінде жеңімпаз атанған болатын. 

Сондай-ақ, Мысырдағы турнирде де жеңіске жетті

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