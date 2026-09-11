Үстел теннисі: Жания Бекмұхамбетова Бангкокте өткен турнирдің қола жүлдегері атанды
Қазақстандық спортшы Жания Бекмұхамбетова Бангкокте өтіп жатқан WTT Youth Contender халықаралық турнирінің қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ Olympic.kz-ке сілтеме жасап.
Бекмұхамбетова U-13 жас санатында өнер көрсетті.
Жарыс барысында қазақстандық спортшы төрт рет жеңіске жетті. Ол Таиланд өкілдері Амина Прасонполды – 3:1, Беняфа Сураситті – 3:0 және Наттхапат Лимсирилертті – 3:0 есебімен ұтты. Сондай-ақ Бекмұхамбетова жапондық Нонока Сузукиді де 3:0 есебімен сенімді түрде жеңді.
Жартылай финалда қазақстандық спортшы Қытай Тайпейінен келген Йен Пэй Эньмен кездесті. Матч 0:3 есебімен аяқталып, Бекмұхамбетова қола медаль иегері атанды.
Еске сала кетсек, Қазақстандық Жания Бекмұхамбетова Словениядағы үстел теннисі турнирінде жеңімпаз атанған болатын.
Сондай-ақ, Мысырдағы турнирде де жеңіске жетті.
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