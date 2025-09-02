Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ҰҚК тамыз айында 51 сыбайлас жемқорлық қылмысын анықтады

Бүгiн, 12:28
Нұркен Алишев - архив
Фото: Нұркен Алишев - архив

Қазақстан ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 51 құқықбұзушылық фактісін анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ведомствоның мәліметінше, 17 жағдай пара алу, 18-і пара беру, 3-еуі парақорлыққа делдал болу дерегі бойынша. Бұдан бөлек, 4-еуі өзгенің мүлкін иемдену немесе ысырап ету болса, 2 алаяқтық, 4 қызметтік өкілеттігін теріс пайдалану дерегі бар. Сондай-ақ билікті асыра пайдалану, қызметтік жалғандық жасау және қылмысты жасыру бойынша бір-бір деректен тіркелген.

Сотқа 29 қылмыстық іс жолданды. Оның ішінде 9 іс иемдену немесе ысырап етуге, 6 іс алаяқтыққа, тағы 6-ауы пара алуға, 5-еуі пара беруге, 2-еуі парақорлыққа делдалдық етуге және біреуі кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру фактісіне қатысты.

Ведомствода атап өткендей, сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаған екі адамға 730 мың теңге төленді.

