Үндістанның оңтүстігінде аптап ыстықтан кемінде 37 адам көз жұмды

Үндістанның оңтүстік штаттарында соңғы күндері орнаған қатты аптап ыстық салдарынан кем дегенде 37 адам жылу соққысынан қайтыс болды. Бұл туралы жергілікті БАҚ хабарлады.

Андхра-Прадеш штатында бір күн ішінде ондаған өлім тіркелсе, Виджаявада қаласында өлім-жітім көрсеткіші жоғарылаған. Телангана штатында да ыстықтан көз жұмғандар саны артқан.

Метеорологтардың мәліметінше, аптап ыстық алдағы күндері де сақталуы мүмкін. Осыған байланысты билік халыққа күннің ең ыстық уақытында — 11:00 мен 16:00 аралығында сыртқа шықпауға кеңес берді.

Аймақтарда ауызсу мен регидратация ерітінділері таратылып, жедел жәрдем қызметтері күшейтілді. Сондай-ақ ашық ауада жұмыс істейтін адамдар үшін қосымша қауіпсіздік шаралары енгізілді.

Билік тұрғындарды сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырып отыр.

