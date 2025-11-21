Үндістанда 24 бала жөтел шәрбатын ішіп қайтыс болды

Үндістанның Раджастхан штатында Coldrif жөтел шәрбатын ішкеннен кейін қайтыс болған балалар саны артқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Reuters агенттігінің мәліметінше, қайтыс болғандар саны 24-ке жетті. Бұл қайғылы жағдай ел деңгейінде үлкен алаңдаушылық туғызды және медициналық реттеушілердің назарын аударды.
Бастапқы деректерге қарағанда, өлімге әкелген себеп – сироп партиясын өндіру кезінде қолданылған улы еріткіш болуы мүмкін. Алдын ала болжам бойынша, еріткіш қауіпті химиялық затпен ластанған, және ол Sresan Pharmaceutical Manufacturer фармацевтикалық кәсіпорнына келген кезде осындай жағдай орын алған. Билік ластанудың қайдан шыққанын анықтау үшін жеткізу тізбегі мен өндіріс технологиясын тексеріп жатыр.
Үндістандық мамандар сиропта диэтиленгликоль (DEG) мөлшері жоғары болғанын анықтады. Бұл өнеркәсіптік токсин адам ағзасына өте қауіпті. Бұл зат ауыр улануға, бүйрек зақымдануына, неврологиялық бұзылыстарға және, әсіресе балалар арасында, өлімге әкелуі мүмкін.
Қазіргі уақытта мұқият тергеу жүргізілуде, токсиннің дәрі-дәрмек жасау үшін қолданылған еріткішке қалай енгені тексерілуде. Күмәнді партиялардың өндірісі тоқтатылды, ал препарат штаттағы дәріханалар мен медициналық мекемелерден қайтарылды.
Үндістан билігі кінәлілерді анықтап, осындай жағдайлардың қайталануына жол бермеу және халыққа дәрі-дәрмектің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қолданатынын мәлімдеді.