Ұлытау облысында жұмыс істемей тұрған шахта өртенді

Сәтбаевтан 35 шақырым жердегі шахтада ағаш конструкциялар тұтанған. Өрт жерасты бөлігіне де тарағаны анықталды.

23 Қыркүйек 2026, 10:36
АВТОР
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@typical_satpayev видеосынан алынған кадр 23 Қыркүйек 2026, 10:36
23 Қыркүйек 2026, 10:36
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Фото: @typical_satpayev видеосынан алынған кадр

Ұлытау облысында «Оңтүстік Жезқазған» кенішінің №45 шахтасы аумағында өрт шықты. Қауіпсіздік мақсатында көршілес шахтаның жұмысы уақытша тоқтатылып, ондағы 152 адам жер бетіне шығарылды. Бұл туралы облыстық Төтенше жағдайлар департаменті хабарлады.

Өрт 22 қыркүйекте сағат 13:05-те Сәтбаев қаласынан шамамен 35 шақырым қашықтықта болған. Алдымен шахта копрының ағаш конструкциялары тұтанған.

Сағат 13:58-де өрттің жер бетіндегі бөлігі оқшауланды. Кейін жалын шахта оқпанының жерасты бөлігіндегі ағаш конструкцияларға тарағаны анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, өрт шамамен 233 метр ағаш бекітпені шарпыған.

Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, №45 шахта 2025 жылдан бері пайдаланылмайды.

Жезқазған авариялық-құтқару жасағының тау-кен құтқарушылары шахта оқпанындағы өртті тоқтату және отқа оттегінің түсуін шектеу жұмыстарын жүргізді.

Өртке байланысты қауіпсіздік шаралары аясында №65 шахтаның жұмысы уақытша тоқтатылды. Онда болған 152 адамның барлығы жер бетіне қауіпсіз шығарылды.

Шахтадағы жағдайды барлау жұмыстарын құтқарушылар мен инженерлік-техникалық мамандардан құралған 25 адам жүргізді.

Өрт сағат 19:35-те толық сөндірілді.

Еске салсақ, Семейде автожуу аумағында газгольдер жарылып, жүк көлігі мен екі үй өртенді. Оқиға кезінде екі адам күйік жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді.

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