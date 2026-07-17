Ұлытау облысының әкімі қызметінен босатылды

17 Шілде 2026, 11:41
АВТОР
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primeminister.kz 17 Шілде 2026, 11:41
17 Шілде 2026, 11:41
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Фото: primeminister.kz

Мемлекет басшысының Жарлығымен Дастан Адайұлы Рыспеков Ұлытау облысының әкімі лауазымынан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жарлыққа Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

Рыспеков Ұлытау облысының әкімі лауазымын 2024 жылдың қазан айынан бастап атқарған болатын.

Дастан Рыспеков 1984 жылы 23 маусымда Жезқазған қаласында дүниеге келген.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша, сондай-ақ ҚазГЗУ Алматы заң академиясын бітірген.

Еңбек жолын 2006 жылы Алматы қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау жүйесінде бастаған.

Әр жылдары «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-да жұмыс істеді, Мәдениет және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитетін басқарды, сондай-ақ Ұлытау облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.

Еске салайық, бұған дейін Серік Шәпкенов Атырау облысының әкімі қызметінен босатылды.

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