Ұлытау облысында 50 гектар аумақты шарпыған дала өрті сөндірілді

Өртті сөндіруге Ұлытау облысы ТЖД мен жергілікті атқарушы органдардан 26 адам және 9 техника жұмылдырылды.

20 Тамыз 2026, 21:17
АВТОР
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depositphotos.com 20 Тамыз 2026, 21:17
20 Тамыз 2026, 21:17
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Фото: depositphotos.com

Кеше, 19 тамызда Ұлытау облысының Ұлытау ауданында дала өрті шықты. Қаракеңгір ауылдық округінің аумағында, Бозтұмсық ауылынан солтүстікке қарай 40 шақырым жерде құрғақ шөп өртенген.

Өрт 50 гектар аумақты шарпыды. Төтенше жағдайлар қызметінің күшімен өрт алдымен оқшауланып, кейін толық сөндірілді.

Өртті сөндіруге Ұлытау облысы ТЖД мен жергілікті атқарушы органдардан 26 адам және 9 техника жұмылдырылды.

 

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