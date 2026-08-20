Ұлытау облысында 50 гектар аумақты шарпыған дала өрті сөндірілді
Өртті сөндіруге Ұлытау облысы ТЖД мен жергілікті атқарушы органдардан 26 адам және 9 техника жұмылдырылды.
20 Тамыз 2026, 21:17
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20 Тамыз 2026, 21:1720 Тамыз 2026, 21:17
174Фото: depositphotos.com
Кеше, 19 тамызда Ұлытау облысының Ұлытау ауданында дала өрті шықты. Қаракеңгір ауылдық округінің аумағында, Бозтұмсық ауылынан солтүстікке қарай 40 шақырым жерде құрғақ шөп өртенген.
Өрт 50 гектар аумақты шарпыды. Төтенше жағдайлар қызметінің күшімен өрт алдымен оқшауланып, кейін толық сөндірілді.
Өртті сөндіруге Ұлытау облысы ТЖД мен жергілікті атқарушы органдардан 26 адам және 9 техника жұмылдырылды.
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