Ұлыбританияда газ қоры күрт азайды
Ұлыбританияның газ қоры 1,5 күнге жететіндей ғана.
Ұлыбритания энергетика нарығында алаңдатарлық жағдайға тап болды: елде табиғи газ қоры бір жарым күндік тұтынуды қамтамасыз етуге ғана жетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.
Таяу Шығыстағы шиеленіс пен жеткізудегі үзілістер аясында сарапшылар бағаның күрт өсуі және энергетикалық дағдарыс қаупі туралы ескертіп отыр. Қорлардың азаюы Ұлыбританияның газ нарығын Еуропадағы ең қымбат нарыққа айналдырды.
Мәліметтерге сәйкес, елде табиғи газ қоры сұранысты небәрі 1,5 күн ғана қамтамасыз ете алады. Бұл жағдай Таяу Шығыстағы әлемдегі ең ірі газ кешендерінің бірінің тоқтауы және Ормуз бұғазының жабылу қаупі аясында ерекше алаңдаушылық тудырып отыр, – деп жазды ақпарат агенттігі.
National Gas компаниясының дерегінше, Ұлыбританиядағы газ қоры айтарлықтай азайған. Егер 2025 жылы қоймаларда шамамен 18 мың гигаватт-сағат газ болса, қазір бұл көрсеткіш 6700 гигаватт-сағатқа дейін төмендеген.
Салыстыру үшін, Еуропалық Одақ елдерінде газ қоры бірнеше аптаға жетеді.
Argus Media компаниясының баға белгілеу бөлімінің басшысы Наталия Филдингнің айтуынша, қазіргі уақытта Ұлыбританиядағы газ хабындағы баға Нидерландтағы TTF көрсеткішінен мамыр айының соңына дейінгі кезеңде жоғары болып отыр.
Сарапшылардың пікірінше, газ қорының аз болуы елді бағаның кез келген өзгерісіне осал етеді. Сондықтан қазіргі жағдай Еуропа елдері үшін энергетикалық қауіпсіздік мәселесінің қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет көрсетіп отыр.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: екі адамды өлтірді деген күдіктілер елге жеткізілді
- Қазақстандық бойжеткен Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
- АҚШ-тың шабуылынан кейін Иран әскери кемесінде 104 теңізші мерт болды
- "Халықтың Ата Заңы" халық әнұраны: Қазақстан эстрадасының жұлдыздары жаңа Конституцияны қолдау үшін бірікті
- Трамп мұнай бағасы туралы: "Бұған тек ақымақтар ғана сенеді"