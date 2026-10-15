Ұлыбритания Украина үшін жаңа әскери технологияларды әзірлейді
Лондон британдық әскери жабдықтарды басқа серіктес елдер жеткізген техникаға бейімдеу жұмыстарын да жалғастырады.
15 Қазан 2026, 05:18
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15 Қазан 2026, 05:1815 Қазан 2026, 05:18
165Фото: depositphotos.com
Ұлыбритания Украина әскерінің ұрыс даласында қолдануына арналған инновациялық әскери технологияларды әзірлеуді жалғастырады. Бұл туралы Ұлыбритания премьер-министрі Энди Бернхэмнің кеңсесі Лондонда Украина президенті Владимир Зеленскиймен өткен кездесуден кейін мәлімдеді.
Мәлімдемеге сәйкес, Лондон британдық әскери жабдықтарды басқа серіктес елдер жеткізген техникаға бейімдеу жұмыстарын да жалғастырады.
Сонымен қатар Ұлыбритания қорғаныс техникасының халықаралық жеткізілімін қамтамасыз ету үшін дипломатиялық күш-жігерін жалғастыруға ниетті.
Кездесу барысында тараптар алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарды жеткізу мәселесін де талқылаған. Атап айтқанда, қыс мезгілі қарсаңында Украинаға қорғаныс көмегін жеделдету жолдары қарастырылған.
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