Ұлыбритания премьер-министрі жақын арада қызметінен кетуі мүмкін – БАҚ
Бұқаралық ақпарат құралдары ел үкіметі басшысының отставкаға кетуі ықтимал екенін хабарлады.
Ұлыбритания премьер-министрі жақын арада қызметінен кетуі мүмкін.
Observer басылымының дереккөздерінің мәліметінше, министрлер кабинеті мүшелерімен, Даунинг-стрит кеңесшілерімен, кәсіподақтармен және партия демеушілерімен бірқатар келіссөз жүргізгеннен кейін премьер-министр өз саяси жағдайының тұрақсызданғаны туралы қорытындыға келген.
Демалыс күндері ол қалыптасқан жағдайды Чекерстегі резиденциясында отбасымен талқылап жатыр және жақын уақытта түпкілікті шешім қабылдауы мүмкін.
Лейбористер партиясындағы жоғары лауазымды өкілдер 22 маусым, дүйсенбі күні Стармердің қызметтен кетуі туралы кезең-кезеңімен жүзеге асатын және «реттелген» жоспар жариялануы ықтимал екенін жоққа шығармайды. Олардың айтуынша, бұл саяси дағдарыстың алдын алу үшін қажет.
Сонымен қатар премьердің жақтастары оның қызметтен кенет кетуді жоспарламайтынын және биліктің бірқалыпты тапсырылуын қамтамасыз етуге ниетті екенін атап өтті.
Қысымның күшеюіне Мейкерфилдтегі қосымша сайлауда Энди Бернхемнің жеңіске жетуі және оның лейборист депутаттар арасындағы қолдауының артуы негізгі себептердің бірі ретінде аталып отыр.
Бернхемнің жақтастарының мәліметінше, ол парламенттегі партия фракциясында 200-ден астам дауысқа ие бола алады. Бұл оған партия көшбасшылығы үшін күресте елеулі артықшылық береді.
Партияның бірнеше министрі мен ықпалды өкілдері, соның ішінде экономика және сыртқы саясат бағытына жауапты саясаткерлер Стармерді қызметтен кету мерзімін нақтылауға шақырған.
Қазіргі уақытта оның қыркүйекке дейін қызметте қалып, билік ауысуын қамтамасыз етіп, партия конференциясында жаңа көшбасшыны сайлау нұсқасы талқыланып жатыр.
Алайда Даунинг-стрит өкілдері отставка туралы әңгімелерді алыпқашпа сөз деп бағалап отыр. Олардың айтуынша, премьер-министр жұмысын жалғастырып жатыр және партияішілік дауыс беру өтетін болса, өз лауазымы үшін күресуге ниетті.
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